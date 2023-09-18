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Aktüel Fransız firma yüzlerce çalışanı işten çıkardı! Bakın onların yerine kullanılıyor, şaşırtan tercih
Aktüel

Fransız firma yüzlerce çalışanı işten çıkardı! Bakın onların yerine kullanılıyor, şaşırtan tercih

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:38:00 - 2023-09-18 22:40:12
Fransız firma yüzlerce çalışanı işten çıkardı! Bakın onların yerine kullanılıyor, şaşırtan tercih

Fransa'da bir şirketin 200'den fazla çalışanı işten çıkarıldı, Fransa'nın o firmasında görevdeki mevcut yerlerine yapay zeka yerleştirildi.

Fransa'da 383 kişiyi istihdam eden Onclusive şirketi, ocak ayından itibaren işgücünün yarısından fazlasını yapay zeka ile değiştirme kararı aldı.

Kamu yayıncısı France Inter'in aktardığına göre Paris'in kuzeyindeki Courbevoie bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 217 çalışanının işine son vererek yerlerine yapay zeka yerleştirecek.
France Inter'e konuşan şirket yetkilisi Matthew Piercy, yapay zeka da dahil olmak üzere yeni teknolojik araçların şirkete entegre edileceğini doğruladı ve işten çıkarma dahil 'zor kararlar' alınacağını açıkladı.

Euronews'in aktardığına göre müşterilere sunulan hizmeti iyileştirmeyi amaçladıklarını söyleyen şirket yetkilisi, eski sistem ve altyapıyı modernize etmek istediklerini, bu bağlamda yapay zekanın katkısından yararlanacaklarını belirtti.

Kararın kolay alınmadığını belirten yetkili, işten çıkarmaların personel üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlıklı olduklarını ifade etti.

İşten çıkarılacak çalışanların, kurumsal ve özel müşterileri için basındaki makaleleri araştırmak, bulmak ve derlemek işinden sorumlu olduğu öğrenildi.
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OECD: TIP VE FİNANS ALANLARINDAKİ MESLEKLER DE TEHLİKE ALTINDA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) temmuz ayında yayınladığı bir rapora göre halihazırdaki mesleklerin yüzde 27'si yapay zeka devriminden etkilenecek.

OECD'nin yapay zeka ve istihdam üzerine hazırladığı rapora göre tıp, hukuk ve finans gibi kalifiye meslekler de risk altına.

 gazeteduvar'a göre: 2023 İstihdam Görünümü raporunda "Firmaların yapay zeka adaptasyonu hala yavaş olmasına rağmen, ChatGPT gibi üretici yapay zeka (generative AI) gibi uygulamaların hızlı gelişimi, düşen maliyetler ve yapay zekayı kullanmasını bilen çalışanların artması, OECD ülkelerinin bir yapay zeka devriminin eşiğinde olduğuna işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

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