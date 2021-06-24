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Dünya Fransız dergisi Le Point'ten Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
Dünya

Fransız dergisi Le Point'ten Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!

Türkiye'yi ve Erdoğan'ı daha önce defalarca hedef alan ve bir dergiden çok 'operasyon aygıtı' olarak çalışan Fransız dergi Le Point'in hedefinde yine Erdoğan ve Türkiye vardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 20:40:00 -
Fransız dergisi Le Point'ten Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!

Fransa'nın başkenti Paris'te yayınlanan haftalık siyasi ve haber dergisi Le Point dergisi kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer vererek skandal ifadeler kullandı.

Fransa'da, Türkiye aleyhinde karalama kampanyaları devam ediyor. Bu durumun son örneği, Paris'te yayınlanan haftalık siyasi ve haber dergisi Le Point'te görüldü.

Le Point'ten algı operasyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verilen derginin kapağında, "Erdoğan'ın askerleri Avrupa'da" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin kıtayı "istikrarsızlaştırma peşinde koştuğu" yönünde algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

Türkiye düşmanlığı yaptı

Dergide "Avrupa Birliği üyesi ülkelere sessizce sızmalar yapıldığı" şeklinde hadsiz ifadeler kullanıldı. Derginin içeriği, Fransa'nın Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

 

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