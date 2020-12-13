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Dünya Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınamasının ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:25:00 -
Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınaması üzerine Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız Büyükelçi'ye bahse konu kınama sebebi ile Tahran yönetiminin itirazı iletildi.

Sabah saatlerinde, Avrupa Birliği'nin (AB) gazeteci Zem'in idam edilmesini kınaması nedeniyle birliğin dönem başkanı olan Almanya'nın Tahran Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

Ne olmuştu?

İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezası dün infaz edilmişti. Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlaması ile idama mahkum etmişti.

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