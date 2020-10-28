Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin İslamiyete yönelik çirkin tavırları sonrası Fransa’nın boykot edilmesi etkisini gösterdi. İsveç kamu televizyonundaki Agenda programına çıkan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, "Fransa Müslüman bir ülkedir. İslam Fransa'nın neredeyse en büyük dinidir. 4 ile 8 milyon arasında Müslüman Fransız var. Önce Müslümanlar bizi dinler" dedi.

Kaçamak cevaplar verdi

İsveçli spikerin, 'O zaman onlar sizden ne istiyor?' şeklindeki sorusuna tepki gösteren Fransız Büyükelçi, "Lütfen sözümü kesmeden dinleyim anlatacağım" diyerek sert çıktı.