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Fransız basını resmen duyurdu! Fenerbahçe Yassine Benzia'nın...

Fransa medyası Fenerbahçe'nin Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Benzia'nın bonservisini almak için girişimlere başladığını duyurdu.

28 Eylül 2018 Cuma 14:40
Fransız basını resmen duyurdu! Fenerbahçe Yassine Benzia'nın...

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında sezon başında Lille'den Yassine Benzia'yı kiralamıştı. Sarı lacivertlilerin, 7,5 milyon euro bonservis bedeli olan futbolcuyu sezon sonunda almak istediği iddia edildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, sezon başında Lille'den kiraladığı Yassine Benzia'nın bonservisini almak istiyor. Lille kulübünün de sezon sonunda bu satışa sıcak bakabileceği belirtildi. Haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da iyi performansını sürdürmesi halinde Benzia'nın bonservisini almak istediklerine dair açıklamasına yer verildi.

Öte yandan ilk maçlarında büyük beğeni toplayan Yassine Benzia'nın satın alma opsiyonu ise 7.4 milyon euro. Başkan Ali Koç, kiralık isimlerden Ayew'in 12 milyon euro, Benzia'nın da 7.4 milyon euro satın alma opsiyonu olduğunu açıklamış ve Ayew için bedelin yüksek olduğunu söylerken, Benzia için bu rakamlara çıkılabileceğini ifade etmişti.

Futbola, Fransız temsilcisi Olympique Lyon'da başlayan Benzia, bu takımda 4 sezonda 54 maçta forma giyerken 6 da gol kaydetti. 2015 yılında Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yassine Benzia, beyaz-kırmızılı ekipte çıktığı 93 karşılaşmada ise 11 golün altına imza attı. Benzia Cezayir Milli Takımında ise 2 maçta oynadı ve bir gol kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 14:40
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  2. Lille
  3. Yassine Benzia
  4. Fransa Ligue 1
  5. Fransa

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