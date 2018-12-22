Fransız basını: Ersun Yanal biletini kesti!

Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Yassine Benzia gösterdiği performansla hayal kırıklığına neden olmuştu. Cezayirli futbolcunun yeni teknik heyetin de planları içerisinde olmadığı ve devre arasında kiralık anlaşmasının sonlandırılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Fransız basınına yansıyan haberlerde de oyuncunun Fenerbahçe yönetimi tarafından gönderilmek istendiği aktarıldı. Benzia'nın sezon arasında Lille dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak