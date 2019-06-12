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Fransız aşırı sağcı DEAŞ görüntüsü paylaşmaktan mahkeme önünde

Fransa’da aşırı sağın lideri Marine Le Pen ve partisi Ulusal Cephe (RN) Vekili Gilbert Collard, 2015 yılında DEAŞ’ın katliam görüntüsünü paylaşmaktan Nanterre Mahkemesi karşısına çıkacak.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:35
Fransız aşırı sağcı DEAŞ görüntüsü paylaşmaktan mahkeme önünde

Fransa’da aşırı sağın lideri Marine Le Pen ve partisi Ulusal Cephe (RN) Vekili Gilbert Collard, 2015 yılında DEAŞ’ın katliam görüntüsünü paylaşmaktan Nanterre Mahkemesi karşısına çıkacak. Le Pen ve Collard’ın Twitter üzerinden reşit olmayan bireylerin erişebileceği şiddet içerikli görüntüleri paylaşmaktan yargılanacağı öğrenildi.


Fransa’nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe (RN) lideri Marine Le Pen ve partisinin en polemik isimlerinden olan milletvekili Gilbert Collard, 2015 yılında DEAŞ’ın şiddet içerikli görüntüsünü Twitter üzerinden paylaşmaktan dolayı mahkemeye çıkarılacak. Nanterre Mahkemesine çıkacakları öğrenilen Fransız aşırı sağ lider ve en polemik vekili hakkında “reşit olmayan bireylerin erişebileceği şiddet içerikli mesaj” paylaşmaktan dolayı Mart 2018 yılında soruşturma açılmış ve psikolojik hallerinin raporlanması talep edilmişti. Psikolojik testten geçmeyi reddeden Le Pen ve Collard’ın Nanterre Mahkemesinde gerçekleşecek yargısının sonucunda 3 yıl hapise ve 75 bin avro para cezasına kadar çarptırılabileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:35
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