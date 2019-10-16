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Fransa'yı ayağa kaldırmıştı! Asker selamının sırrı ortaya çıktı

A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçta Cenk Tosun'un devre arasında soyunma odasında arkadaşlarına etkileyici bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tosun'un "Tüm Türkiye bizden zafer bekliyor. Asker selamı çakmadan dönmeyelim Türkiye’ye" dediği vurgulandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:35
Fransa'yı ayağa kaldırmıştı! Asker selamının sırrı ortaya çıktı

Fransa maçında Cenk Tosun'un devre arasında soyunma odasında arkadaşlarına etkileyici bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tosun'un "Tüm Türkiye bizden zafer bekliyor. Asker selamı çakmadan dönmeyelim Türkiye’ye" dediği vurgulandı.

Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş, Milli futbolcularını Fransa maçına hazırlarken, Arnavutluk maçında yaptığı gibi takım otobüsünde marşlar dinleyerek götürdüğü ortaya çıktı.

Tüm kafileye milli duyguları harekete geçiren marşlar dinletti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ülke olarak kritik bir dönemden geçmelerini dikkate alan Güneş’in tüm kafileye milli duyguları harekete geçiren marşlar dinlettiği aktarıldı. Milli futbolcuların marşlı motivasyondan bir hayli etkilendikleri ve bu nedenle maçlarda yüzde 100 konsantrasyonla oynadıkları vurgulandı.

"Asker selamı çakmadan dönmeyelim Türkiye’ye"

Bu arada Fransa maçının devre arasında Cenk Tosun’un takım arkadaşlarına yönelik son derece etkileyici bir konuşma yaptığı da belirlendi. Arnavutluk karşısında galibiyet golünü atmasına rağmen taktik gereği yedek soyunan Cenk’in, “İlk yarı herkes elinden geleni yaptı. Maç şu an 0-0. İkinci devre daha dikkatli oynarsak istediğimiz sonucu alırız. Zayıf noktaları var. Tüm Türkiye bizden zafer bekliyor. Asker selamı çakmadan dönmeyelim Türkiye’ye” diye konuştuğu vurgulandı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:35
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  • tuğrultuğrul39 dk önce
    "Selamımızdan Haçlıların korktuğunun fotoğrafıdır." Devlet ricali talimat verin. Lütfen Belediye Başkanları bu fotoğrafı Bilbordlara bu ibareyi yazarak assınlar.

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