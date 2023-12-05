Fransa’ya soruşturma açan AİHM, konu İsrail olunca sessiz: İsrail’in katliamlarına kör

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016’da düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden göstericiye “işkence”, “insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelede” bulunulduğu gerekçesiyle Fransa’ya soruşturma açtı.

Polis müdahalesinde gözünü kaybeden gösterici için Fransa’ya soruşturma açan AİHM, binlerce çocuğu öldüren ve soykırım yapan Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu için kılını kıpırdatmıyor.

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RFI’nin haberine göre, AİHM, 2016’da çalışma reformuna karşı yapılan gösterilerde polisin attığı göz yaşartıcı bomba nedeniyle sağ gözünü kaybeden Laurent Theron’un başvurusunu değerlendirdi.

Theron’un avukatları, yaptıkları yazılı açıklamada, 7 yıllık yasal mücadelede, AİHM’nin Theron’un davasında Fransa’ya karşı yasal işlem başlatmasıyla benzeri görülmemiş bir dönüş yaşandığını ifade etti.

AİHM’nin Theron lehine karar vermesi halinde bu kararın, Fransa’da polis müdahalesi sonucu yaralanan göstericiler ve özellikle sarı yelekliler için emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Theron’nun avukatları, müdahale anında polisin herhangi bir tehdit altında olmadığını savunurken, ulusal mahkeme geçen yıl verdiği kararda “meşru müdafaa” yaptığı gerekçesiyle müdahalede bulunan polisi aklamıştı.