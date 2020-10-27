Fransa’ya siber şok! Fransız sitelerine siber saldırılar düzenlendi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı tutumu ve ülkede Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak başlatılan Fransız ürünlerini boykot kampanyalarının ardından birçok Fransız internet sitesine siber saldırı düzenlendi.
Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Mücadele ve Destek Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, birçok Fransız internet sitesinin pazar günü siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi. “Bu pazar akşamı birçok Fransız web sitesini siber saldırı dalgası vurdu” ifadesi kullanılan açıklamada, bunların hangi kurum ve birimlerin internet siteleri olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.