  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'ya nota: '2 hafta süreniz var!'
Dünya

Fransa'ya nota: '2 hafta süreniz var!'

Yeniakit Publisher
2023-09-16 14:49:00 -
Fransa'ya nota: '2 hafta süreniz var!'

Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Emmanuel Pasquier'i sınır dışı etti. Askeri Ataşe Emmanuel Pasquier'e ülkeden ayrılması için 2 hafta süre tanındı.

Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Emmanuel Pasquier'i sınır dışı etti. Askeri Ataşe Emmanuel Pasquier'e ülkeden ayrılması için 2 hafta süre tanındı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı Fransa Dışişleri Bakanlığına nota gönderdi. Gönderilen notada Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Emmanuel Pasquier'in "yıkıcı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle 14 Eylül itibarıyla akreditesinin iptal edildiği bildirildi.

2 HAFTA SÜRESİ VAR

Notada Pasquier ve Askeri Ataşeliğe bağlı personelin sınır dışı edildiği ve ülkeden 2 hafta içinde ayrılması gerektiği vurgulanarak Burkina Faso'nun Paris Büyükelçiliğindeki askeri misyonunun da 14 Eylül itibarıyla kapatıldığı kaydedildi.

Fransa Burkina Faso ilişkileri mevcut Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin Eylül 2022'de yönetime el koymasından sonra kötüleşmeye başladı.

Ülkede ordunun yönetime el koymasının ardından Vagadugu'daki Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Enstitüsü saldırıya uğramış, ülkede geniş çaplı Fransız karşıtı gösteriler düzenlenmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ocak 2023'te de Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'i sınır dışı etmişti.

Şubatta da Sabre Operasyonu kapsamında konuşlu 400 Fransız askeri Burkina Faso'nun talebiyle ülkeden ayrılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23