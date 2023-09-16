Fransa'ya nota: '2 hafta süreniz var!'
Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Emmanuel Pasquier'i sınır dışı etti. Askeri Ataşe Emmanuel Pasquier'e ülkeden ayrılması için 2 hafta süre tanındı.
Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Emmanuel Pasquier'i sınır dışı etti. Askeri Ataşe Emmanuel Pasquier'e ülkeden ayrılması için 2 hafta süre tanındı.
Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı Fransa Dışişleri Bakanlığına nota gönderdi. Gönderilen notada Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Emmanuel Pasquier'in "yıkıcı faaliyetlerde" bulunduğu gerekçesiyle 14 Eylül itibarıyla akreditesinin iptal edildiği bildirildi.
2 HAFTA SÜRESİ VAR
Notada Pasquier ve Askeri Ataşeliğe bağlı personelin sınır dışı edildiği ve ülkeden 2 hafta içinde ayrılması gerektiği vurgulanarak Burkina Faso'nun Paris Büyükelçiliğindeki askeri misyonunun da 14 Eylül itibarıyla kapatıldığı kaydedildi.
Fransa Burkina Faso ilişkileri mevcut Cumhurbaşkanı İbrahim Traore'nin Eylül 2022'de yönetime el koymasından sonra kötüleşmeye başladı.
Ülkede ordunun yönetime el koymasının ardından Vagadugu'daki Fransa Büyükelçiliği ve Fransız Enstitüsü saldırıya uğramış, ülkede geniş çaplı Fransız karşıtı gösteriler düzenlenmişti.
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Ocak 2023'te de Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'i sınır dışı etmişti.
Şubatta da Sabre Operasyonu kapsamında konuşlu 400 Fransız askeri Burkina Faso'nun talebiyle ülkeden ayrılmıştı.