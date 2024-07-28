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Gündem Fransa'ya gönderilen mesaj: Neslimizi koruyacağız! AK Partili vekilden Fransa'ya LGBT tepkisi!
Gündem

Fransa'ya gönderilen mesaj: Neslimizi koruyacağız! AK Partili vekilden Fransa'ya LGBT tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 09:24:00 -
Fransa'ya gönderilen mesaj: Neslimizi koruyacağız! AK Partili vekilden Fransa'ya LGBT tepkisi!

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılışında sapkın LGBT propagandası yaparak skandala imza atan Fransa'ya sert tepki gösterdi. Çalışkan 'LGBT, pedofili, satanizm gibi sapkın akımlara karşı çocuklarımızı neslimizi korumak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız!' dedi.

Paris'te Olimpiyat açılışı adı altında sapıklığı yaymak isteyen Fransa tarihi bir skandala imza attı.

Açılışta LGBT figürlerinin sergilenmesi üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

AK PARTİLİ VEKİLDEN TBMM'DE SERT ÇIKIŞ

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Fransa tarafından tüm dünya izletilen sapkın görüntülere TBMM'de yaptığı konuşma ile sert tepki gösterdi.

Çalışkan 'LGBT, pedofili, satanizm gibi sapkın akımlara karşı çocuklarımızı neslimizi korumak için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız! Paris'te Olimpiyat açılışı adı altında sapıklığı yaymak isteyenlere tepkimi TBMM'de gösterdim' açıklamasında bulundu.
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ABudlah

Dünya değişiyor, mağara devri kapanıyor. Karşı çıkanlar elbette olacak ama alışacaklar.
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