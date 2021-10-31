Fransa’nın ünlü gazetesinden Macron’a tokat

Münübe Yılmaz

Fransa’nın önemli üniversitelerinden Science-Po’da görev yapan tarih profesörü M’hamed Oualdi, Fransa’nın İslam ve Türk düşmanı cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokat niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Oualdi, Fransa’nın ünlü Le Monde gazetesinde yayınladığı makalesinde, "Cezayirliler sadece Fransa’nın sömürge tarihine saldırıyor. Halbuki daha önce de Türkiye Cezayir’i sömürdü. Ancak anlaşılan onlar sömürü günlerini insanlara unutturmayı başarmış" diyerek küstahlıkta zirve yapan Macron’u yerden yere vurdu.

Macron büyük bir yanılgı içinde

Macron’un Fransa’nın Cezayir’deki varlığı ile Osmanlı’nın varlığını mukayese ederek büyük bir yanılgı içine girdiğini ifade eden Prof. Oualdi, "Fransızlar'ın aksine Osmanlılar Cezayir'i işgal etmedi. Bilakis buranın sakinleri 1519'dan itibaren Mağrip tarafından, Habsbourg’lardan, yani İspanya Hristiyanlarından gelebilecek saldırılara karşı Osmanlı padişahlarından yardım istediler” dedi. Mağrip'teki diğer Osmanlı vilayetlerinde olduğu gibi, Cezayir'in valilerinin İstanbul’dan onay almak zorunda olmadan Avrupalı güçlerle anlaşmalar imzaladığını, topladıkları vergileri de İstanbul’a göndermeden kent için kullandıklarını kaydeden Oualdi, bu durumun Fransız devletinin Cezayir'in üç bölümü üzerindeki güçlü kontrolüyle hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

Osmanlı ve Fransa’nın yönetim teknikleri bambaşka

Bütün argümanların Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa’nın Cezayir’de aynı yönetim tekniklerini uygulamadığını kanıtladığını aktaran tarih profesörü M’hamed Oualdi, “Osmanlı, geniş alanları sınırlı kaynaklarla yöneten bir impatarorluktur. Sömürge Fransası ise, devrimlerin, imparatorluğun ve onun bütün savaş yöntemlerini uygulayan, askeri-mali bir devlet olarak temayüz etmiştir” ifadelerini kullandı.

Cezayir’de Osmanlı’nın yıkılmasına kadar padişahlar adına cami vaazları verildi

Osmanlı’nın, yerel ayaklanmaları bastırmak için Cezayir vilayetine ve komşu vilayetler Tunus ve Trablus'a asker gönderdiğini, fakat bu askerlerin sayısının Cezayir'e yerleşen Fransız birlikleri ve Avrupalı yerleşimcilerle hiçbir şekilde kıyaslanamayacağını kaydeden Oualdi, yazısını şöyle tamamladı: “Cezayir'de, 1. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı’nın yıkılmasına kadar padişahlar adına cami vaazları verildi. Bunlar ve diğer birçok gerçek, Cezayir'in bir Türk sömürgesi olduğu tezini tamamen çürütüyor. Fransızlar'ın Cezayir'i sömürgeleştirmesi durumu işgalin şiddeti ve ardından dekolonizasyonun şiddetiyle bilinir.”