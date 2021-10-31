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Dünya Fransa’nın ünlü gazetesinden Macron’a tokat
Dünya

Fransa’nın ünlü gazetesinden Macron’a tokat

Fransa’nın önemli üniversitelerinden Science-Po’da görev yapan tarih profesörü M’hamed Oualdi, ünlü Le Monde gazetesinde yayınladığı makalesinde, “Cezayirliler sadece Fransa’nın sömürge tarihine saldırıyor. Halbuki daha önce de Türkiye Cezayir’i sömürdü” diyerek küstahlıkta zirve yapan Macron’a ağzının payını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 11:35:00 -
Fransa’nın ünlü gazetesinden Macron’a tokat

Münübe Yılmaz

Fransa’nın önemli üniversitelerinden Science-Po’da görev yapan tarih profesörü M’hamed Oualdi, Fransa’nın İslam ve Türk düşmanı cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokat niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Oualdi, Fransa’nın ünlü Le Monde gazetesinde yayınladığı makalesinde, "Cezayirliler sadece Fransa’nın sömürge tarihine saldırıyor. Halbuki daha önce de Türkiye Cezayir’i sömürdü. Ancak anlaşılan onlar sömürü günlerini insanlara unutturmayı başarmış" diyerek küstahlıkta zirve yapan Macron’u yerden yere vurdu. 

Macron büyük bir yanılgı içinde

Macron’un Fransa’nın Cezayir’deki varlığı ile Osmanlı’nın varlığını mukayese ederek büyük bir yanılgı içine girdiğini ifade eden Prof. Oualdi, "Fransızlar'ın aksine Osmanlılar Cezayir'i işgal etmedi. Bilakis buranın sakinleri 1519'dan itibaren Mağrip tarafından, Habsbourg’lardan, yani İspanya Hristiyanlarından gelebilecek saldırılara karşı Osmanlı padişahlarından yardım istediler” dedi. Mağrip'teki diğer Osmanlı vilayetlerinde olduğu gibi, Cezayir'in valilerinin İstanbul’dan onay almak zorunda olmadan Avrupalı güçlerle anlaşmalar imzaladığını, topladıkları vergileri de İstanbul’a göndermeden kent için kullandıklarını kaydeden Oualdi, bu durumun Fransız devletinin Cezayir'in üç bölümü üzerindeki güçlü kontrolüyle hiçbir alakasının olmadığını belirtti. 

Osmanlı ve Fransa’nın yönetim teknikleri bambaşka

Bütün argümanların Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa’nın Cezayir’de aynı yönetim tekniklerini uygulamadığını kanıtladığını aktaran tarih profesörü M’hamed Oualdi, “Osmanlı, geniş alanları sınırlı kaynaklarla yöneten bir impatarorluktur. Sömürge Fransası ise, devrimlerin, imparatorluğun ve onun bütün savaş yöntemlerini uygulayan, askeri-mali bir devlet olarak temayüz etmiştir” ifadelerini kullandı.

Cezayir’de Osmanlı’nın yıkılmasına kadar padişahlar adına cami vaazları verildi

Osmanlı’nın, yerel ayaklanmaları bastırmak için Cezayir vilayetine ve komşu vilayetler Tunus ve Trablus'a asker gönderdiğini, fakat bu askerlerin sayısının Cezayir'e yerleşen Fransız birlikleri ve Avrupalı yerleşimcilerle hiçbir şekilde kıyaslanamayacağını kaydeden Oualdi, yazısını şöyle tamamladı: “Cezayir'de, 1. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı’nın yıkılmasına kadar padişahlar adına cami vaazları verildi. Bunlar ve diğer birçok gerçek, Cezayir'in bir Türk sömürgesi olduğu tezini tamamen çürütüyor. Fransızlar'ın Cezayir'i sömürgeleştirmesi durumu işgalin şiddeti ve ardından dekolonizasyonun şiddetiyle bilinir.” 

 

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Yorumlar

deniz

EYYY FRANSA CEZAYİR HALKINI KATLETTİN KÖPEK FRANSA SUÇUNU BASTIRIYOR AŞAĞILIK  FRANSA FRANSIZ ASKERLERİN CEZAYİRLİ MÜSLÜMANLARI KATLEDEN VİDEOLAR VAR İNTERNETTE ŞEREFSİZ FRANSA FRANSIZ ASKERLER AFRİKADA ORTADOĞUDA KATLİAM YAPTI BATI VAHŞİ KÖPEKTİR
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aziz

De Gaulle denilen zalim emperyalist diktatörleri, cezayiri 2.dünya savaşında "özgürlük vaadiyle" kullandıktan sonra "sizin için en büyük onur, efendilerinize tam bir bağlılıkla hizmet etmektir" diyen alçaktır...belgesellerde kendi sesinden öğrenebilirsiniz!!!. Sn.Erdoğana kasıtlı soru soran mankurt hain sömürge gazetecisi(!) ne verdiği cevap çok anlaml"OSMANLI EMPERYALİST OLSAYDI BU SORUYU FRANSIZCA SORMAZDINIZ!!!!".... soykırım ve emperyalizmin anavatanı BATI, insanlığın ve vicdanın anavatanı TÜRKİYE/DOĞU dur!
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