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Aktüel Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı
Aktüel

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:28:15 -
Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı

PARİS (AA) - Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra bakanlıkta saldırıya ilişkin toplantı yaptığını aktardı.

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