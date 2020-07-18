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Aktüel

Fransa'nın Nantes kentindeki katedralde yangın

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:31:29 -
Fransa'nın Nantes kentindeki katedralde yangın

PARİS (AA) - Fransa'nın Nantes kentinde bulunan Saint-Pierre Katedrali'nde yangın çıktı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Nantes'taki katedralde sabah çıkan yangın birkaç saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, katedral yangında ciddi hasar gördü.

Nantes Savcılığı, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

- 1862'de "tarihi eser" olarak ilan edilmişti

Başbakan Jean Castex'in katedrali ziyaret edeceği ve incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Katedralde 1972'de de yangın çıkmış, katedralin kulesi ve çatısı yanmıştı.

15'inci yüzyılda inşa edilen Saint-Pierre Katedrali, Fransa Kültür Bakanlığınca 1862'de "tarihi eser" ilan edilmişti.

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