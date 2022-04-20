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Spor Fransa'nın gol kralı adım adım Türkiye'ye!
Spor

Fransa'nın gol kralı adım adım Türkiye'ye!

Beşiktaş, Toulouse formasıyla Fransa Lig 2’de gol krallığına koşan Rhys Healey’i listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 09:48:00 -
Fransa'nın gol kralı adım adım Türkiye'ye!

Süper Lig’de sezonun tamamlanması sonrasında kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş yönetimi, en büyük değişimlerden birini hücum hattında yapacak. Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’yi lig bitiminde İngiltere’ye yollayacak olan Siyah-Beyazlılar, sözleşme yenileme görüşmelerinde orta noktayı bulamadığı Cyle Larin’e de teşekkür edip yollarını ayıracak. Ek olarak takımın bir diğer golcüsü Güven Yalçın’ın sezon sonunda bitecek olan kontratıyla ilgili de belirsizlik sürüyor. Elindeki liste üzerinden çalışmalarını sürdüren yönetime son bir öneri de teknik direktör Valerien Ismael’den geldi.

Fransız teknik adamın, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirme sonrasında Lig 2’de Toulouse formasıyla 30 maçta 20 gol atarak krallık yarışında açık ara zirvede bulunan Rhys Healey’in alınmasını istediği belirtildi. Bu gelişme sonrasında idarecilerin, 27 yaşındaki İngiliz golcüyü de planları arasına eklediği öğrenildi. 1,80’lik golcü, forvet hattında santrfora ek olarak sol kanatta da görev yapabiliyor. Attığı 20 golün 6’sını kafayla kaydeden Healey’in kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor ve 2 milyon Euro’luk değeri bulunuyor.

Kaynak: Fanatik

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