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Dünya Fransa'dan ürküten mutasyon açıklaması!
Dünya

Fransa'dan ürküten mutasyon açıklaması!

Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüsün mutasyonlu türlerinin gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 06:51:00 - 2021-02-05 06:52:05
Fransa'dan ürküten mutasyon açıklaması!

Salgına ilişkin sayıların yüksek ancak stabil olduğunu ifade eden Fransa Başbakanı Jean Castex, "Kovid-19'un mutasyonlu türleri gerçek tehdit oluşturuyor. Ülkede bunlar bulunuyor ve yayılımı hızlanıyor." dedi.

Castex, salgının mevcut durumunun yeni karantina kararı alınmasını gerektirmediğini ancak Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeyeceğini belirtti.

Halkın mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini aktaran Castex, şehirler arası dolaşıma sınırlama getirilmeyeceği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da Brezilya ve Güney Afrika kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün, İngiltere'den gelen mutasyonlu türünden daha endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkede 2 kişide Brezilya temaslı Kovid-19'un mutasyonlu türünün tespit edildiğini dile getiren Veran, bu ay sonuna kadar 3,5 ila 4 milyon Fransız'ın aşılanacağını kaydetti.

Veran, AstraZeneca aşısından 250 bin dozun yarın ülkeye ulaşacağını ve 6 Şubat itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanacağını söyledi.

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