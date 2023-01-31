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Dünya Fransa'dan Ukrayna'ya kritik askeri yardım
Dünya

Fransa'dan Ukrayna'ya kritik askeri yardım

Batı ülkelerinin Ukrayna'ya olan askeri desteği sürüyor. Son olarak Fransa bu ülkeye 12 Caesar obüsü daha yollayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 19:52:00 -
Fransa'dan Ukrayna'ya kritik askeri yardım

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti

Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.

Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.

Caesar obüsü özellikleri

  • Namlu Çapı: 155 mm
  • Namlu Uzunluğu: 52 kalibre
  • Uzunluğu: 10 m
  • Muharebe Ağrlığı: 17.7t
  • Yüksekliği: 3,7 m
  • Genişliği: 3,4 m
  • Yükselme: -3º +66º
  • Yana Dönüş Açısı: Sağa ve Sola 34º
  • Mermi Ağırlığı: 43,25 kg HE
  • Hız: 100 km/s yolda, 60 km/s arazide           

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