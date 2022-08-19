Fransa'dan Türkiye'ye tatile geldi! 85 yaşında İslam ile şereflendi..
Ülkesi Fransa'dan Elazığ'a tatile gelen 85 yaşındaki Emile Zehnder, arkadaşlarından etkilenip Müslüman oldu. Zehnder, ismini "Emin" olarak değiştirdi.
Yeniakit.com.tr
85 yaşındaki Emile Zehnder, geçtiğimiz ay tatil için ülkesi Fransa'dan Türkiye'ye geldi.
Elazığ'daki Türk arkadaşlarının yanına giden Zehnder, , onların yaşamından etkilenerek İslam ile şereflendi.
Zehnder, Elazığ İl Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediğini söyledi. 85 yaşındaki Fransız için, müftülükte ihtida töreni yapıldı.
Adını Emin olarak değiştirdi
Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftü Vekili Özer Cömert, Müslüman olma kararı alan Zehnder'i tebrik etti.
Zehnder, şahitler huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olup, adını da "Emin" olarak değiştirdi.
Müftü Vekili Cömert, Emin'e ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.