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Dünya Fransa'dan Türkiye çıkışı: Ankara ile sözlü ateşkes yaptık
Dünya

Fransa'dan Türkiye çıkışı: Ankara ile sözlü ateşkes yaptık

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Emanuel Macron arasındaki yapılan görüşme sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:38:00 -
Fransa'dan Türkiye çıkışı: Ankara ile sözlü ateşkes yaptık

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO müttefikleri Fransa ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilerin yumuşamaya başladığını belirterek, iki ülke arasında "sözlü ateşkes" gerçekleştiğini söyledi.

Le Drian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından, Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre, Fransız televiyon kanalı BFM'ye röportaj veren Le Drian, iki ülke arasındaki ilişkilerin 'iyileşme aşamasına geldiğini' ancak Ankara'dan Libya, Suriye ve Kıbrıs konusunda somut adımlar beklediklerini belirterek, "(Aramızda) Bir tür sözlü ateşkes var. Bu iyi ancak yeterli değil" dedi.

Öte yandan, Fransız radyo kanalı Sud Radio'ya konuşan Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi Ali Onaner de 'iki cumhurbaşkanı arasındaki gerginliğin video konferans yoluyla görüştükleri 2 Mart'tan itibaren yumuşadığını ve diyaloğun yeniden başladığını' vurguladı. Onaner, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 'yatıştığını' söyledi.

 

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