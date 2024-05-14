Fransadan talip var! Türkiye'ye duyurdular: Oğuz Aydına... Talebinin ardından satışa onay çıkacak mı? Transfer kararı

Alanyaspor forması altında bu sezon sergilediği performansla göz dolduran ve adından sıkça söz ettiren Oğuz Aydın’ın talipleri artmaya devam ediyor.

Alanya ekibiyle 3’ü ligde olmak üzere 37 maça çıkan Oğuz Aydın, 12 gol ve 8 asistlik skor katkısı vererek Süper Lig’in devlerini de peşine taktı.

BU KEZ FRANSIZLAR İSTİYOR

L’Equipe kaynaklı habere göre; Fransa Ligue’de mücadele eden ve teknik direktörlüğünü Francesco Farioli’nin yaptığı Nice, Oğuz Aydın’la ilgileniyor.

2021’de Bucaspor 1928’den Alanyaspor’a transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun yeşil-turunculularla olan sözleşmesi ise Haziran 2026’da sona eriyor.