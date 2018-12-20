Fransa'dan Suriye açıklaması

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa'dan kritik bir açıklama geldi.

Suriye'de kalmaya devam edeceğiz

Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Suriye'de bulunan askeri gücünü muhafaza edeceği ifade edildi.

Öte yandan Fransa Savunm Bakanı'da Suriyedeki durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Savunma Bakanı Florence Parly, DAEŞ'a karşı askeri yollarla sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurdulayarak,"Terörle mücadele son ermedi. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.