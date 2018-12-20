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Fransa'dan Suriye açıklaması

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa da kararını verdi. Yapılan açıklamada Fransa'nın Suriye'de kalmaya devam edeceği belirtildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:44
Fransa'dan Suriye açıklaması

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa'dan kritik bir açıklama geldi.

Suriye'de kalmaya devam edeceğiz

Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Suriye'de bulunan askeri gücünü muhafaza edeceği ifade edildi.

Öte yandan Fransa Savunm Bakanı'da Suriyedeki durumla ilgili açıklamalar yaptı.
Savunma Bakanı Florence Parly, DAEŞ'a karşı askeri yollarla sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurdulayarak,"Terörle mücadele son ermedi. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:44
  1. Suriye
  2. Fransa

YORUM YAZ

  • yücelyücel32 dk önce
    Fransa kaşınma
  • Taha MertTaha Mert33 dk önce
    Hangi uluslararası hukuk kuralı bunların Suriye’ye rahatça girmelerine hak tanıyor? Haramiler gibi dadanacaklarını mı sanıyor bu Batılalar! Türkiye artık fiilen konuşmalı..

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