Fransa'dan Suriye açıklaması
ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa da kararını verdi. Yapılan açıklamada Fransa'nın Suriye'de kalmaya devam edeceği belirtildi.20 Aralık 2018 Perşembe 11:44
ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa'dan kritik bir açıklama geldi.
Suriye'de kalmaya devam edeceğiz
Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Suriye'de bulunan askeri gücünü muhafaza edeceği ifade edildi.
Öte yandan Fransa Savunm Bakanı'da Suriyedeki durumla ilgili açıklamalar yaptı.
Savunma Bakanı Florence Parly, DAEŞ'a karşı askeri yollarla sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurdulayarak,"Terörle mücadele son ermedi. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
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