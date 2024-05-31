Fransa'dan skandal karar! LGBT bayrağını kapattı diye...
Franda Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun oyuncusu Malili orta saha Mohamed Camara'ya, Nantes maçında LGBT armasını kapattığı için 4 maç ceza verildi.
Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen ve içinde çeşitli ülkelerden pek çok Müslüman yaşayan Fransa'da, LGBT'nin öne çıkarılmaya çalışıldığı alanlardan biri olan futbolda skandal bir olay yaşandı.
Son olarak Ligue 1 maçlarına takımlar, LGBT'yi destekleyen bir armayla çıktı.
Monaco'nun Malili orta sahası Mohamed Camara, bu karara tepki olarak söz konusu armanın üstünü beyaz bantla kapattı.
BAKAN CEZA VERİLMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, LGBT topluluğunu destekleyen formanın üzerindeki armanın kapatılmasının ardından oyuncu ve kulübüne "en güçlü yaptırımların" uygulanması çağrısında bulundu.
Ülkedeki futbol yorumcuları da Camara'nın Ligue 1'de oynamaması gerektiğini ifade etti.
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CEZASI AÇIKLANDI
Öte yandan federasyon ise LGBT bayrağını kapatan Müslüman futbolcuya 4 maç ceza verdiğini duyurdu.
Monaco kulübü de yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ceza vereceklerini açıkladı.