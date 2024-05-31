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Dünya Fransa'dan skandal karar! LGBT bayrağını kapattı diye...
Dünya

Fransa'dan skandal karar! LGBT bayrağını kapattı diye...

Yeniakit Publisher
2024-05-31 11:34:00 - 2024-05-31 11:38:39
Fransa'dan skandal karar! LGBT bayrağını kapattı diye...

Franda Lig 1 ekiplerinden Monaco'nun oyuncusu Malili orta saha Mohamed Camara'ya, Nantes maçında LGBT armasını kapattığı için 4 maç ceza verildi.

Eşcinselliğe verdiği destekle bilenen ve içinde çeşitli ülkelerden pek çok Müslüman yaşayan Fransa'da, LGBT'nin öne çıkarılmaya çalışıldığı alanlardan biri olan futbolda skandal bir olay yaşandı.

Son olarak Ligue 1 maçlarına takımlar, LGBT'yi destekleyen bir armayla çıktı.

Monaco'nun Malili orta sahası Mohamed Camara, bu karara tepki olarak söz konusu armanın üstünü beyaz bantla kapattı.

BAKAN CEZA VERİLMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, LGBT topluluğunu destekleyen formanın üzerindeki armanın kapatılmasının ardından oyuncu ve kulübüne "en güçlü yaptırımların" uygulanması çağrısında bulundu.

Ülkedeki futbol yorumcuları da Camara'nın Ligue 1'de oynamaması gerektiğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CEZASI AÇIKLANDI

Öte yandan federasyon ise LGBT bayrağını kapatan Müslüman futbolcuya 4 maç ceza verdiğini duyurdu.

Monaco kulübü de yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ceza vereceklerini açıkladı.

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Yorumlar

Sapkin SIYONIST ZULMUN FARKLI TEZAGURUDIR BU....ONURLU YASAMA-INANMA HAKKINA SALDIR erefli davranislari cezalandir, SOYKIRIMI SAPIKLIGI DESTEKLE

......

Serdar

Eşcinsellik Yüce Kitabımız da Açıklanan Ennet Günah ve Neredeyse Tövbesi yok kadar büyük Günahtır ve onlarla beraber olanların ondan çok günahı vardır. Yüce ALLAH C. C den dahamı iyi biliyorsunuz. Yok hormonlarından genlerinden ostrojenletinden geliyormuş hepsi yalan ve sahtekarcılıktır asla tıpta böyle bilgi ve bulgu yoktur. Eşcinsel belki tövbe edip  cennete girebilir ama  fakat savunan insan normal karşılayıp  onlarla ticaret yapan  destikliyen asla ve asla Cennete giremez  ve asla Cehennemden çıkamaz Bu batağa düşen kardeşlerimizin acilen tövbe edip hiç olmazsa gelecek nesillere bunun zararlarını anlatarak günahlarını azaltabilirler. Eşcinselliği Destek eren Eşcinsellikle Mücadele etmiyen Siyasetçi Dinadamları Ulemalarda tam bir Cehennemlik.
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