Fransa'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: "2026’da Ukrayna’ya konuşlanmaya hazırız"

Fransa'nın Ukrayna ve Rusya ile ilgili art arda gelen askeri açıklamaları, Avrupa'daki güvenlik dengelerini yeniden tartışmaya açtı.

SCHILL: GÜVENLİK GARANTİSİ KAPSAMINDA ASKER GÖNDERİLİR

Fransa Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Pierre Schill, Ulusal Meclis Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, planlanan askeri kapasitelerini detaylandırdı.

Schill, "Güvenlik garantileri kapsamında, Ukrayna’nın yararına olacak şekilde gerekirse birlik konuşlandırmaya hazırız," dedi.

Planlanan "İstekli Ülkeler Koalisyonu" inisiyatifine göre, Fransa ve İngiltere öncülüğünde oluşturulacak Avrupa güçleri, savaşın durması halinde Ukrayna'da iki aşamalı bir görev üstlenecek:

İlk aşama: Cephe hattı dışında konuşlanarak Ukrayna askerlerine eğitim ve destek sağlayacaklar. İkinci aşama: ABD'nin istihbarat, sınır güvenliği, silah ve olası hava savunma desteğiyle sürece katılması bekleniyor.

RUSYA İLE DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA HAZIRLIK

Schill'in açıklaması, Fransa Genelkurmay Başkanı'nın ülkenin üç ila dört yıl içinde Rusya ile doğrudan bir çatışmaya hazır olması gerektiği yönündeki uyarısından bir gün sonra gelmesiyle dikkat çekti.

Fransız yetkililer, son aylarda Rusya'yı sürekli olarak "birincil tehdit" olarak nitelendiriyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, "Rusya tüm tehditlerin bir parçası" derken, Yeni Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon da bu tehdit değerlendirmesine dayanarak bütçe kısıtlamalarına rağmen savunma kapasitesinin artırılacağını belirtmişti.

Schill, Fransız ordusunun 2026 için planlanan NATO Müttefik Müdahale Gücü görevinin yanı sıra olası Ukrayna görevini de yönetebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.