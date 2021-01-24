  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'dan Rusya'ya sert tepki
Dünya

Fransa'dan Rusya'ya sert tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilere katılanların gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve "hukuk devletine kabul edilemez saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 18:55:00 -
Fransa'dan Rusya'ya sert tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France Inter, France Info ve Le Monde'un ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya genelinde dün yapılan eylemlerinin başarısının "etkileyici" olduğunu belirtti.

Gösterilerde eylemcilerin kolektif şekilde gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve "hukuk devletine kabul edilemez saldırı" olarak niteleyen Le Drian, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Le Drian, Navalny'in zehirlendiği olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi. Navalnıy'ın, Rusya'da üretilen zehirle zehirlendiğini ifade eden Le Drian, bu konuda uluslararası soruşturma açılması serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın birçok konuda egemenliğini kazandığını dile getiren Le Drian, "4 yıl önceki Avrupa ile şimdiki Avrupa aynı değil. (ABD Başkanı) Joe Biden farklı bir Avrupa görecek." dedi.

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemişti.

Polisin göstericilere zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Darbe' sevici Metin Akpınar'dan 'Necmettin Erbakan' çıkışı!
Gündem

'Darbe' sevici Metin Akpınar'dan 'Necmettin Erbakan' çıkışı!

CHP’nin kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idam ile tehdit eden Metin Akpınar, Ertuğrul Özkök’e konuştu. Özkök’ün cilalamaya çalıştığı Akpına..
Burak Yılmaz'a olay Mesut Özil cevabı
Spor

Burak Yılmaz'a olay Mesut Özil cevabı

Fransa Ligue 1 takımı Lille’de oynayan Burak Yılmaz, Fenerbahçe’ye yeni transfer olan Mesut Özil hakkında tartışılacak yorum yaptı. Burak Yı..
Temel Kotil duyurdu! Motorlu Hürjet sahneye çıkıyor
Teknoloji

Temel Kotil duyurdu! Motorlu Hürjet sahneye çıkıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, geliştirme faaliyetleri devam eden Hürjet savaş uçağı hakkında yeni bilgiler paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay