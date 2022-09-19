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Dünya Fransa'dan Rus gübresi açıklaması
Dünya

Fransa'dan Rus gübresi açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus tahılına ve gübresine yönelik hiçbir yaptırım olmadığını, finansal mekanizmaların ihracatı mümkün kıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 19:43:00 -
Fransa'dan Rus gübresi açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus tahılına ve gübresine yönelik hiçbir yaptırım olmadığını, finansal mekanizmaların ihracatı mümkün kıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Colonna, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Colonna, AA muhabirinin Rusya'dan gübre ihracatının önünde herhangi bir engel olup olmadığı sorusuna, "Rus propagandasını dinlemeyin, gerçeklere bakın. Ne Rus gıda ürünleri ne de gübresine yaptırım uygulanıyor. Finansal mekanizmalar yasal bir şekilde ihracatı mümkün kılıyor." cevabını verdi.

İran ile nükleer müzakereler

Colonna, İran'a nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için martta bir teklif götürdüklerini ancak Tahran'dan bu teklife hala olumlu bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, "Fırsat penceresi kapanmak üzere. Masada bundan daha iyi bir teklif olmayacak ve karar vermek İran'a kalmış." dedi.

 

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