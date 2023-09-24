Fransa'dan Nijer kararı! Sömürgeci çekilme kararı aldı
Nijer'de darbeyle başa geçen yönetim, Fransa Büyükelçisi Sylvain Itte'yi ülkeden ayrılmaması rehin almıştı. Nijer'le ipleri koparan Fransa, ülkedeki büyükelçisini ve askerlerini çekecek.
Bati Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbe yaşanmıştı. Darbe ile başa geçen yönetim tüm sınırlarını kapatmış, Fransa ile tüm ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Darbenin ardından Fransa ile Nijer arasında yaşanan büyükelçi krizi son buldu. Fransa, Nijer'den büyükelçisini ve askerlerini çekme kararı aldı.
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