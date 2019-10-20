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Fransa'dan küstah Türkiye çağrısı!

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'ye yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısında bulundu.

2019-10-20 07:59:00 - 2019-10-20 08:23:00
Fransa'dan küstah Türkiye çağrısı!

Fransa Ulusal Meclisi'nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanması ve "Kürt müttefiklerine" yardım edilmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıda, "Türk Ordusu'nun Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarına ve Batı demokrasilerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve zaten bu kadar çile çeken bölgeyi istikrarsızlaştıran bu istilacılık karşısında etkisiz kalmasına karşı derinden öfke duyuyoruz. Fransa ve Avrupa'yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Le Figaro gazetesine göre Fransız vekiller alınması gereken başlıca önlemleri şu şekilde sıraladı:

- Türk saldırı savaşına derhal son verilmesi.

- DAEŞ barbarlığına karşı verdiğimiz ortak mücadelede ağır bedeller ödemiş Kürt müttefiklerimizi korumak.

- Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olası katılımı ile ilgili tüm müzakereleri durdurmak ve Ankara'ya yapılan tüm finansal yardımları kesmek.

- Türkiye'ye Rusya'nın Kırım'ı ilhakı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların benzerlerini uygulamak.

- Ortak güvenliğimizi tehlikeye sokan eylemleri nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması sürecini başlatmak.

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Yorumlar

MİSAFİR 42

KEŞKE ÖYLE BİR İYİLİK YAPABİLSELER O ZAMAN SEN GÖR AVRUPA YIL TÜRKİYE GELENE GEÇ DERSE OZAMAN NE YAPACAKLAR RUSYA İLE MÜTTEFİK LİK ONLARIN HİÇ İŞİNE GELMEZ YAŞLI AVRUPA NIN CANI KIYMETLİDİR AVRUPA NIN DOĞUSUNU TÜRKİYE SAYESİNDE GÜVENE ALDIKLARINI ÇOK İYİ BİLİRLER TÜRKİYENİN SAHAYA İNMESİ BAYAĞI BİRİLERİNİ ÜRKÜTMÜŞE BENZİYOR VESSELAM
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Mustafa senogl

H...n ...neciler
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