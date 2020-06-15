Fransa'dan küstah 'Türkiye' açıklaması!

Bugün Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, Libya açıklarında 7 gemi konuşlandırdı ve silah ambargosunu ihlal ediyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahaleleri kabul ve tolere edilemez" iddialarında bulunuldu.

Türkiye’nin "NATO'dan faydalandığı" savunulan açıklamada, "Fransa buna izin veremez. Bu konuda NATO üyeleriyle de görüşmeler yapacağız" dendi.

Geçtiğimiz ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump ve Macron, Libya'da dış müdahalelerin kötüleşmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve bölgede bir an önce gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda mutabık kaldı" ifadesine yer verilmişti.