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Fransa’dan küstah çağrı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, bu sabah yaptığı açıklamada “AB üyesi tüm ülkelerindışişleri bakanlarınınTürkiye’nin Suriye’yi işgalini kınamaya çağırıyorum” dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:45
Fransa’dan küstah çağrı

Münübe Yılmaz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, bu sabah yaptığı açıklamada “AB üyesi tüm ülkelerin dışişleri bakanlarının Türkiye’nin Suriye’yi işgalini kınamaya çağırıyorum” dedi. Luxemburg’da mevkidaşları ile yaptığı toplantıda, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ciddi bir insanı kıyıma sebep olacağını söyleyen hadsız bakan, “Fransa’nın bu toplantıdan özell bir beklentisi var. Türkiye’nin Suriye’deki müdahalesine karşı ABD’nin ulaşlararası bir toplantı düzenlemesi” ifadesinde bulundu. Türkiye’nin bölgeden çekilmesi için Almanya ile görüşmeler yaptıklarını belirten Le Drian, tüm AB üyelerine Ankara’ya karşı durmak için çağrıda bulundu. Türkiye’nin harekatının, Suriye’deki Kürtlerin ve Esed’i biraraya getirdiğini ve bundan en çok AB ülkelerinin etkileneceğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maaş ise, “Bu durumun İşid’in güçlendireceğini düşündükçe hem endişeleniyor, hem de korkuyoruz” yorumunda bulunurken, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Olayı anlamak çok güç. Türkiye 500 kilometre uzunluğundaki sınırın 30 kilometre derinliğindeki alanda bulunuyor zira o bölgenin teröristlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Ancak son aylarda Suriye'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı yaşanmadı. Savaş suçu işleniyor. Türkiye NATO üyesi, buna yönelik bazı riskler bulunuyor. Avrupa Birliği açık ve net bir şekilde tepkisini ortaya koymalı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:45
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