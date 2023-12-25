Fransa'dan İsrail'i kepazeliği

Fransız yayınevi La Fabrique, AA muhabirinin konuya ilişkin sorularına verdiği yazılı yanıtta, başka bir Fransız yayınevi tarafından satışının en çok arttığı dönemde raflardan kaldırılan "Filistin'de Etnik Temizlik" kitabının Fransızca baskısını yeniden piyasaya süreceklerini duyurdu.

Yayınevi, İsrailli tarihçi Prof. Ilan Pappe'nin, 1948'de İsrail'in kuruluşu ile Filistin halkına yapılan etnik temizliği konu aldığı kitabının Mayıs 2024'ten itibaren Fransa'da raflardaki yerini alacağını açıkladı.

"Filistin'de Etnik Temizlik" kitabının Gazze'de yaşananlar bağlamında "ne yazık ki" son derece güncel bir okuma haline geldiğini ancak Fransa'da, İsrail'i eleştiren seslerin engellendiğine işaret eden La Fabrique, Paris Belediyesinin, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) tarafından organize edilen bir konferansı engellemesini bu duruma örnek gösterdi.

La Fabrique, yazarları arasında yer alan Judith Butler'in de davet edildiği, "Yahudi karşıtlığının eleştirel sesleri bastırmak için araç olarak kullanılmasını" konu alan konferansın, Paris Belediyesi tarafından iptal edilmesini "kabul edilemez" olarak niteledi.

Paris'te yapılması planlanan konferansın engellenmesini ifade özgürlüğüne "skandal bir müdahale ve sansür" olarak değerlendiren La Fabrique, "konu Filistin olunca" Fransa'da müdahale ve sansürün bir tür "alışkanlık" haline geldiğine dikkati çekti.

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Filistinliler için Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) hareketinde yer alanların da ifade özgürlüğüne müdahaleden nasibini aldığını belirten yayınevi, Fransız mahkemelerinin 2010 yılından bu yana bu harekette yer alan kişileri yargıladığını ve bu anlamda Fransız mahkemelerinin dünyadaki "sayılı" mahkemelerden olduğu eleştirisinde bulundu.

La Fabrique, Fransa'da Filistin için yükselen seslerin susturulmaya çalışıldığına işaret ederek Filistin'e destek gösterilerine izin verilmesinin de Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasının ardından bir ayı bulduğunu belirtti.

Öte yandan, Emmanuel Macron hükümetinin Filistin'e destek gösterilerini yasaklarken, Yahudi karşıtlığını protesto için gösteri düzenlemesini eleştiren yayınevi, Yahudi karşıtlığı kavramının içinin boşaltıldığını ve bu kavramın siyasiler tarafından "araçsallaştırıldığını" vurguladı.

Fransa'da, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher'nın çağrısıyla 12 Kasım'da başkent Paris'te "Yahudi karşıtlığına karşı" protesto gösterisi düzenlenmişti. Ülkede, Filistin'e destek gösterileri "kamu güvenliği" gerekçesiyle her fırsatta engellenirken, hükümetin "Yahudi karşıtlığını protesto" adı altında İsrail'e destek yürüyüşü yapması tartışmalara neden olmuştu.

KİTAP RAĞBET GÖRDÜĞÜ DÖNEMDE SATIŞTAN ÇEKİLMİŞTİ

Fransız yayınevi Fayard'ın, 7 Kasım'dan itibaren "Filistin'de Etnik Temizlik" kitabının satışını durdurduğu bildirilmişti.

Fransa'daki kitap satıcılarının konuyu gündeme getirmesinin ardından Actualitte çevrim içi edebiyat dergisi, Fayard'a kitabın satışını neden durdurduğunu sormuştu.

Fayard yayınevinden dergiye yapılan açıklamada, yazarla yapılan kitap sözleşmesinin 27 Şubat 2022'de sona erdiği o nedenle kasımda kitabı dolaşımdan kaldırma kararı aldıkları belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm dünyanın gündeminde olan Filistin meselesi hakkında yazılan kitabın, rağbet gördüğü bir dönemde satıştan çekilmesi edebiyat çevrelerince garip karşılanmıştı.

Yayınevi, kitabın satışının durdurulmasına sözleşmenin dolmasını gerekçe gösterse de bu kararın neden 22 ay sonra alındığı merak konusu olmuştu.

Kitabın satışı, Fayard'ın çatı şirketi Hachette Livre'in aşırı sağcı Fransız milyarder Vincent Bollore tarafından kasımda satın alınmasının ardından durdurulmuştu.

Fransa'daki kitap satışlarını yayımlayan istatistik sitesi Edistat'a göre, kitabın bu yıl satılan 307 nüshasından 203'ü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından alıcı buldu.