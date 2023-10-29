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Dünya Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!
Dünya

Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 23:12:00 -
Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik artan şiddetinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak bunun derhal sona ermesi çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesi ve Nablus'a bağlı Kusra beldesinde son günlerde Filistinli sivillerin ölmesine neden olan Yahudi işgalcilerin saldırılarını kınadığı belirtildi.

İsrail hükümetine 'önlem alın' çağrısı

Paris yönetiminin, söz konusu saldırıların Batı Şeria'nın "C bölgesindeki" birçok kişinin yerinden olmasına sebebiyet vermesini de kınadığı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın İsrail makamlarını, başta Susiya köyü sakinleri olmak üzere Filistinlileri korumak için beklemeden gerekli önlemleri almaya çağırdığı aktarıldı.

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Yorumlar

fetösavar

macron sonunu getirdin be...

Muhammed Bin Abdullah

Vallahi kontrolünüzde ilerlediğini sandığınız bu savaş çığırından çıkacak ve siz lanetlenmiş yahudiler gerisini çok yazdım neyse deccalinize söyleyin sıkıldık çıksın ortaya .. yiyorsa tabi bak ben tek başıma hepinizin içinde ve ocağında...????
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