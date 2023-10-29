Fransa'dan İsrail'e 'hiç beklenmeyen' Yahudi işgalci çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyindeki Es-Saviye beldesi ve Nablus'a bağlı Kusra beldesinde son günlerde Filistinli sivillerin ölmesine neden olan Yahudi işgalcilerin saldırılarını kınadığı belirtildi.

İsrail hükümetine 'önlem alın' çağrısı

Paris yönetiminin, söz konusu saldırıların Batı Şeria'nın "C bölgesindeki" birçok kişinin yerinden olmasına sebebiyet vermesini de kınadığı ifade edilen açıklamada, Fransa'nın İsrail makamlarını, başta Susiya köyü sakinleri olmak üzere Filistinlileri korumak için beklemeden gerekli önlemleri almaya çağırdığı aktarıldı.