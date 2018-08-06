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Fransa'dan Hakkari'ye gelin geldi

Hakkari'de doğup, büyüyen Mehmet Ataş (26), İstanbul'da üniversite okurken, tanıştığı Fransız Angeligue Manvellaile (26) ile memleketi Yüksekova'da dünyaevine girdi. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:04
Fransa'dan Hakkari'ye gelin geldi

İstanbul'a tatil için gelen Fransız sosyolog Angeligue Manvellaile ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan Hakkarili Mehmet Ataş, 2015 yılında tanıştı. Bir süre sonra  çift evlenme kararı aldı. Angeligue Manvellaile ve Mehmet Ataş, Yüksekova'da 2 gün 2 gece yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğüne Ataş'ın yakınlarının yanı sıra Manvellaile'nin yakınları da katıldı. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti.

Mehmet Ataş, ortak arkadaşları sayesinde Angeligue Manvellaile ile tanıştığını belirterek, "Kendisiyle tatil için İstanbul'a geldiğinde tanışıp, arkadaş olduk. Fransa'ya döndükten sonra Türkiye'ye sık sık geldi. Ben de Fransa'ya gittim. Yaklaşık 3 yıl son evlilik kararı aldık. Buranın kültürünü tanımalarını çok istiyordum. Bu nedenle düğünümüzü memleketimde yapmaya karar verdim. Çok mutluyuz. Düğünün ardından Fransa'da yaşayacağız" diye konuştu.

'AŞK ENGELLERİ AŞIYOR'

Fransız gelin Angeligue Manvellaile ise böyle bir karar almanın kendisi için zor olmadığını dile getirerek, "Farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde yaşayan insanlarız. Dinimiz, dilimiz farklı ama değerlerimiz aynı, ortak yönlerimiz çok. Aşk birçok engeli aşıyor. Sevgi her şeyden güçlüdür" dedi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:04
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. Fransa
  4. düğün
  5. gelin

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