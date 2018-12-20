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Fransa'dan flaş Suriye açıklaması!

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi François Delattre, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 23:19
Fransa'dan flaş Suriye açıklaması!

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyindeki Suriye oturumunda konuşan Delattre, tüm dikkatlerin Suriye'nin kuzey doğusuna çevrildiğini belirterek, Fransa'nın önceliğinin uzun vadede DAEŞ'i ortadan kaldırmak ve bu bölgede terörün yeniden dirilmesini önlemek olduğunu söyledi.

DAEŞ'in Suriye için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve Suriye'de küçük bir alanda da olsa varlığını sürdürebileceğini ifade eden François Delattre, sahada gerginliğin artmasının terör gruplarına fırsat vereceğini ifade etti.

Suriye'ye gidecekler

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Delattre, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' diye konuştu.

François Delattre, ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda halkın ve bölgenin istikrarının korunmasını, yeni bir insani trajedinin ve terörün yeniden canlanmasının engellenmesini göz önünde bulundurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

''DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz''

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter ise Anayasa Komitesinin kurulmasının gecikmesinden Suriye rejimini ve Rusya'yı sorumlu tuttu.

Komitenin kurulması kararının 11 ay önce, ocak ayında alındığını anımsatan Hunter, yıl sonuna kadar sadece 11 gün kaldığını ve bunun, Suriye rejimi ile Rusya'nın bu taahhüdü yerine getirmesi için son şans olduğunu ifade etti.

Rodney Hunter, DAEŞ ile mücadeleye ilişkin ise ''ABD, Suriye'de ve dünya genelinde DEAŞ ve diğer terörist grupların tamamen yok edilmesi taahhüdüne bağlı. Söylediğimiz gibi, İran destekli kuvvetlerin geri çekilmesi için de tüm araçları kullanacağız. Müttefiklerimizle terörle mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam ececeğiz.'' şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 23:19
  1. ABD
  2. Fransa

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 55 dk önce
    Fransa’yı yakıp yıkmadan DURDURAMAZSINIZ, öyle yurtta sulh cihanda sulh ile olmaz. İster işen sulhu salah hazır ol cenge.Aklın yolu bir.

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