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Dünya

Fransa'dan flaş karar: Yarından itibaren zorunlu olacak

Koronavirüs salgınında ciddi kayıplar veren Fransa'da 1 Ağustos itibariyle kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu olacağı açıklanmıştı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle bu karar öne çekildi. Fransa'da yarın itibariyle kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:56:00 -
Fransa'dan flaş karar: Yarından itibaren zorunlu olacak

Fransa'da koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlere yenisi eklendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ağustos'tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklamış, "Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz arttığına dair tespitlerimiz mevcut" demişti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise kapalı alanlarda maske takmanın 20 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Bakan Veran, alışveriş merkezlerinde, bankalarda ve marketlerde maske takmanın zorunlu hale geleceğini açıkladı. Veran, vatandaşlara sosyal mesafe kuralının hala geçerli olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Fransa'da bugüne kadar koronavirüs salgınında 174 bin 674 vaka tespit edilirken, 30 bin 152 kişi ise salgın nedeni ile hayatını kaybetti..

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