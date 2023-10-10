Fransa'dan Filistin ayıbı
Fransa'nın Lyon kentinde valilik, Filistin'e destek gösterisi düzenlemek isteyen insanlara izin verilmedi.
Ülke basınındaki haberlere göre Rhone Bölge Valiliği, birçok grubun inisiyatifiyle bu akşam düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisine "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle müsaade etmeyeceğini açıkladı.
Öte yandan Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyi (CRIF), yarın aynı kentte İsrail'e destek gösterisi düzenleme kararı aldı.
Valilik, şu ana kadar bu gösterinin iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamada bulunmadı.
Kaynak: AA