Fransa'dan Beşiktaş'a dudak uçuklatan teklif!

İngiliz, Hollanda ve İtalyan kulüplerinin ardından Fransız temsilcisi Rennes de Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'i transfer listesine dahil etti.

Ligue 1 ekibi, 2021-22 sezonu ara döneminde Beşiktaş'a kaptırdığı oyuncu için 20 milyon Euro seviyesinde bir rakamla siyah beyazlıların kapısını çaldı. Ancak Beşiktaş 30 milyon Euro talep etti.

YARISI BENFICA'YA

Gedson'u 6 milyon Euro'ya alan Beşiktaş, yapılan anlaşma gereği sonraki satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya verecek. Bu nedenle 30 milyon Euro'dan aşağıya 24 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor.

"TALEPLERE SOĞUK BAKIYORUZ"

Başkan Ahmet Nur Çebi de dünkü lansmanda Gedson için "Taleplere soğuk bakıyoruz ancak zaman ne gösterir bilemiyoruz" açıklamasını yaptı.

GEDSON'UN KARNESİ

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkıp 3 gol ve 7 asistle oynamıştı.

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