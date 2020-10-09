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Dünya Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'
Dünya

Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'

Fransa'da Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:33:00 -
Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'

Ermenistan tüm provokasyonlarına rağmen Azerbaycan karşısında ağır darbeler aldı. Bölgede gerilim devam ederken Rusya, iki ülkenin dışişleri bakanlarına görüşme çağrısı yaptı.

Fransa'dan Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamada geldi. Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.

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