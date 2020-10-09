Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'
Fransa'da Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.
Ermenistan tüm provokasyonlarına rağmen Azerbaycan karşısında ağır darbeler aldı. Bölgede gerilim devam ederken Rusya, iki ülkenin dışişleri bakanlarına görüşme çağrısı yaptı.
Fransa'dan Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamada geldi. Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.