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Fransa'dan ABD'nin Suriye kararı yorumu!

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararının oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi.

21 Aralık 2018 Cuma 09:57
Fransa'dan ABD'nin Suriye kararı yorumu!

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Floransa Parly, Trump'ın Suriye kararının oldukça sıkıntılı olduğunu söyledi. Parly, Suriye'de hala bitirilmesi gereken işler kaldığını belirtti.

Suriye'den çekilme konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmazlığa düştüğü için görevinden Şubat'ta ayrılmaya karar veren ABD Savunma Bakanı James Mattis hakkında da açıklamada bulunan Parly, Mattis'in "harika bir asker" ve "her durumda ortak" olduğunu ifade etti.

Teröristlere Fransa sahip çıktı

ABD ile beraber Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığı bulunan ve Suriye Demorkatik Güçleri (SDG) paravanı altında faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK'ya karşı destek veren Fransa'nın, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına tepkisi dinmiyor.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, dün yapıtığı açıklamada ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' ifade ederek, Fransa tarafında terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıkmaya devam edeceğini gözler önüne sermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:57
  1. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. abd suriye

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