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Aktüel Fransa'daki saldırıya Avrupa'dan tepki
Aktüel

Fransa'daki saldırıya Avrupa'dan tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:39:42 -
Fransa'daki saldırıya Avrupa'dan tepki

BRÜKSEL (AA) - Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıya Avrupa Birliği (AB), NATO ve Avrupa ülkelerinden kınama geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki paylaşımında, "Nice'teki çirkin ve acımasız saldırıyı kınıyorum. Tüm kalbimle Fransa'nın yanındayım." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, tüm Avrupa'nın Fransa ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Barbarlık ve fanatizme karşı birlik içinde ve kararlı şekilde duruyoruz." mesajını paylaştı.

AB Konsey Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabında Fransa ve Fransız halkının yanında durduklarını ifade ederek, "Tüm Avrupa sizinle." ifadesine yer verdi.

Saldırıyı kınayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Fransa halkına ve kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi. Stoltenberg, "Nefretin toplumlarımızda yeri olamaz. NATO, müttefik Fransa ile birliktedir." paylaşımını yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Nice'te bir kilisede yaşanan korkunç cinayetler karşısında derinden sarsıldım. Kalbim katledilenlerin ve yaralıların yakınlarıyla. Bu zor zamanlarda Almanya olarak Fransız halkıyla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise özgürlüğü, demokratik değerleri, vatandaşların barış ve güvenliğini savunmaya devam edeceklerini belirtti. Sanchez, "Terör ve nefret karşısında birlik içindeyiz. Gönlüm ve dayanışmam, bugün Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nin kapısında gerçekleşen saldırının kurbanlarının yanındadır." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Nice'ten aldığı haber karşısında sarsıldığını, İngiltere'nin "terör ve hoşgörüsüzlük karşısında azimle Fransa'nın yanında durduğunu" ifade etti.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni ise kilisede düzenlenen saldırının "sevgiye ölüm bulaştırdığını" ifade ederek, durum hakkında Papa Franciscus'a bilgi verildiğini ve Papa'nın kurbanlar için dua ettiğini dile getirdi.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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