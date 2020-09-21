Fransa'daki muhalif vekillerden 'Uygur Türkleri' çağrısı: Bu filmi gösterime sokmayın

Fransa'da muhalefetteki bazı milletvekilleri ve aktivistler, 1 milyon Uygur Türkü'nün zorla kamplarda tutulduğu Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çekilen filmin boykot edilmesini talep etti.

Vekiller ve aktivistler, Disyen'in Mulan filminin Fransa'da gösterime sokulmaması çağrısı yaptı.

Ekoloji, Demokrasi ve Dayanışma Partisi milletvekillerinden Aurelien Tache'nin girişimi ile uluslararası kampanya sitesi olan "change.org"a dilekçe yazıldı. Sitede yer alan dilekçede, filmin yasaklanması istenildi.

Filmin sonunda Disney'in Turpan Kamu Güvenliği Ofisi ve Çin Komünist Partisi Sincan Uygur Özerk Bölgesi Tanıtım Departmanına teşekkür ettiği anımsatılan dilekçede, bununla beraber Çin Komünist Partisi ve Sincan'daki yerel yöneticilerin, Çin'in kuzeybatısındaki bu özerk bölgede Uygur nüfusuna yönelik soykırımdan suçlu olduğunun açık olduğu bildirildi.

Dilekçede, en az 12 milyon Uygur Türkü'nün sadece etnik köken, din ve dillerinden ötürü sürgün edilme, toplama kamplarına alınma, zorla kısırlaştırılma gibi uygulamalara maruz bırakıldığı bildirildi.

Dilekçenin devamında Pekin yönetiminin bu kampları "mesleki eğitim kampı" olarak tanımlaması da kabul edilmedi ve bu kampların yeniden düzenleme, yeniden eğitim ve zorla çalıştırma kampları olduğunu belirtti.

"Artık yüz çevrilmemeli"

Dilekçede, tepki çeken filmin bazı sahnelerinin, Şanşan bölgesindeki kamptan birkaç kilometre uzaklıktaki Kumtag Çölü'nde çekildiği ifade edildi.

Turpan Kamu Güvenli Ofisinin, sürgün edilen binlerce Uygur'un tutulduğu baskı kurumlarının büyük bir kısmını oluşturan bu kampların yaklaşık 15'ini yönetse de Disney'in onlara teşekkür ederken hiç duraksamadığı bildirildi.

Vekiller ve aktivistler, ABD'li dev film şirketi Disney'in, Pekin tarafından Uygur Türkü nüfusuna yöneltilen etnik ve kültürel imha operasyonunun suç ortağı olduğunu vurgulayarak Çin'de olanlara artık yüz çevrilmemesi çağrısı yaptı.

"boycottMulan" etiketi ile başlatılan harekete destek veren aktivistler ve vekiller, filmin Disney'in online yayın platformlarından kaldırılması, reklamlarının her türlü yayın ortamından çekilmesi ve ülkelerinde gösterime sokulmamasını talep etti.

Val-d'Oise vekili Tache, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi Partisinden 2020'nin ilk aylarında ayrılan 17 vekilin içlerinde yer alıyor.

Ayrıca, filmin başrolünde oynayan Çinli oyuncu Yifei Liu'nun, Hong Kong'da demokrasi yanlısı eylemcilere karşı şiddet uygulamak ile suçlanan polislere de destek olması nedeni ile de Mulan adlı film bazı Asya ülkelerinde de boykot ediliyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tepki çeken kamplar

Son senelerde Çin'de Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" ismi altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine dönük yapılan ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından büyük tepki çekiyor.

Pekin yönetimi, bu kampları "mesleki eğitim merkezleri" olarak isimlendirse de, uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" şeklinde tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü'nün kendi rızası dışında tutulduğu düşünülüyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan kampların, bu kamplarda kalan kişilerin ve bu kamptaki kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.