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Spor Fransa'da zirve Kamil İnak'ın
Spor

Fransa'da zirve Kamil İnak'ın

Yeniakit Publisher
2024-09-23 12:57:00 -
Fransa'da zirve Kamil İnak'ın

Fransa’nın Colmar kentinde düzenlenen Colmar Maratonu'nda Türk sporcu Kamil İnak, 42 K’da birinci oldu.

Colmar Maratonu, 21-22 Eylül tarihlerinde Fransa’nın Colmar kentinde koşuldu. Türkiye sporcu Kamil İnak, 42 K'da 2.36.06’lık derecesiyle birinci sırada yer aldı. İkinci 2.36.52 ile Michael Verniers, üçüncü de 2.37.33’le Brandon Delacote oldu.

Kamil İnak, yaptığı açıklamada, “Colmar Maratonu bu sene 9. kez koşuldu. Aslında turistik bir gezi programının içine dahil ettiğim bir yarıştı. İlk kez katıldığım yarışta zirvede yer almak gurur verici. Yol yarışı olmasına rağmen zorlu, inişli çıkışlı ve üzüm tarlaları içindeki keyifli bir parkurda mücadele ettim” dedi.

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