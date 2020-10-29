Fransa'da yoldan geçenleri ve polisi silahla tehdit eden bir kişi vurularak öldürüldü

PARİS (AA) - Fransa'nın Avignon kentinde yoldan geçenlere ve devriye gezen polis aracına silah doğrultan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Polis kaynaklarına göre, kentin banliyölerindeki Montfavet'te bu sabah saat 11.15'te bir kişi yoldan geçenleri ve o sırada devriye gezen polis aracını elindeki silahla tehdit etti.

Yapılan uyarı ateşine rağmen silahını bırakmayan şahıs polis tarafından vurularak öldürüldü.

Savcılık saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında bu sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.