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Aktüel Fransa'da vizonlarda ilk defa Kovid-19 tespit edildi
Aktüel

Fransa'da vizonlarda ilk defa Kovid-19 tespit edildi

Eure-et-Loir bölgesindeki çiftlikte virüs nedeniyle bin vizon itlaf edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:46:14 -
Fransa'da vizonlarda ilk defa Kovid-19 tespit edildi

PARİS (AA) - Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.

Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.


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