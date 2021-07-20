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Dünya Fransa'da vakalar patladı! Daha önce böyle artış görülmedi
Dünya

Fransa'da vakalar patladı! Daha önce böyle artış görülmedi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, daha önce kaydedilmeyen artışla bir günde 18 bin yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı. Veran bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 20:59:00 -
Fransa'da vakalar patladı! Daha önce böyle artış görülmedi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

Bakan Veran, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fransa’da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150’den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.

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