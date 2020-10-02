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Dünya Fransa'da vaka sayıları alarm veriyor
Dünya

Fransa'da vaka sayıları alarm veriyor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 148 vaka açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:20:00 -
Fransa'da vaka sayıları alarm veriyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan verilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 136 kişinin daha öldüğü toplam ölü sayısının 32 bin 155'e çıktığı bildirildi.

Koronavirüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 148 artışla 589 bin 653'e çıktığı Fransa'da, 1276'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 758 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa'da iyileşenlerin sayısı ise 507 artarak 97 bin 778'e çıktı. ülkede 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına erişilmişti.

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