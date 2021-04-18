Fransa'da uçak düştü! Ölüler var
Fransa'nın başkenti Paris'te küçük uçak düştü. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'te küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Fransa'nın başkenti Paris'te küçük uçak düştü. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'nın başkenti Paris'te küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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