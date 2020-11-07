  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı
Aktüel

Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 00:13:50 -
Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzey batısındaki Nantes kentinde, Türklere ait bir dükkan ırkçı saldırıya uğradı.

Nantes kentinde yaşayan Y.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta kardeşinin geçen hafta kasap dükkanını bir haftalığına kapattığını söyledi.

Y.B, salı günü işten dönerken kardeşinin dükkanına yazılar yazıldığını fark ettiğini ifade etti.

Y.B, dükkana yazılan yazılar arasında, "Buradan defolun, evinize dönün", "Yaşasın domuz", Yaşasın Le Pen", "Erdoğan'a ölüm", "Fransa, Fransızlarındır", "Türklere ölüm" mesajlarının yer aldığını aktardı.

Y.B ayrıca, mesajlar arasında iki destek mesajı olduğunu da kaydetti.

Nantes bölgesinde 7 yıldır yaşadıklarını belirten Y.B, ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını dile getirdi.

- "Artık yeter!"

Y.B, Fransa'da son dönemde Türklere ve Müslümanlara yönelik baskıların arttığına işaret ederek, "Artık yeter! Biz Türk milleti olarak kimseye ne saldırırız, ne yanlış yaparız. Geliriz işimizi yaparız. Herkes biliyor Türk milletini." dedi.

Dükkana yazılan yazılardan 2 gün sonra da vitrinlerin kırıldığını vurgulayan Y.B, içeri girildiğini ve her yerin kırılıp döküldüğünü anlattı.

- Polis 3 kez arandıktan sonra olay yerine geldi

Y.B, 3 kez aradıktan sonra polislerin olay yerine geldiğini ve kendilerine "Bu, bizim için önemli bir olay değil" dediklerini belirterek, "Bu muamele zoruma gitti. Türk kökenli olsak da doğma büyüme buralıyım, kimliğimde Fransa vatandaşı yazıyor neticede. Yine de bir şey demedik, saygımızı koruduk. Geldiler, fotoğraf çekip gittiler." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Seçimdeki ABD'ye şok haber!
Dünya

Seçimdeki ABD'ye şok haber!

Seçim atmosferinin yaşandığı ABD'de şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay