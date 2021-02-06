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Aktüel Fransa'da terör yandaşlarından Boğaziçi olaylarına destek
Aktüel

Fransa'da terör yandaşlarından Boğaziçi olaylarına destek

Provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi’ndeki eylemler sokak olaylarına dönüştürülmek istenirken, Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde bir araya gelen terör örgütü PKK destekçileri, ellerinde LGBT bayraklarıyla Boğaziçi olayları için destek eylemi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 17:46:00 -
Fransa'da terör yandaşlarından Boğaziçi olaylarına destek

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını bahane edenler sokak eylemleri için harekete geçerken, gösterilere Fransa’daki PKK yandaşlarından destek geldi. 

Paris Sorbonne Üniversitesi önünde toplanan grup, “Her Yer Boğaziçi Her Yer Direniş” adını verdikleri eylem gerçekleştirdi.

Eylemde, LGBT bayrağı ve PKK paçavraları da açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli pankartlar da hazırlayan grup, açıklama yaptıktan sonra dağıldı.

 

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