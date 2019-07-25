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Fransa’da son 72 yılın en sıcak günü yaşanıyor

İber yarımadasından gelen ve tüm Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası tüm Avrupa’da bugüne kadar hiç görülmemiş hava sıcaklığı rekorlarının kırılmasına yol açtı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:25
Fransa’da son 72 yılın en sıcak günü yaşanıyor

Fransa’nın başkenti Paris son sıcaklık rekorunu 28 Temmuz 1947 senesinde gölgede 49,4 derece ile kırmıştı, bugün Paris'in birçok semtinde sıcaklık 42 dereceye çıktı.

Fransa'da 20 bölge kırmızı alarma geçti

Fransa Meteoroloji Servisi 20 bölge için kırmızı alarma geçildiğini duyurdu. Aşırı sıcaklık alarm planlarının devreye geçtiği bu bölgelerde olan belediyeler, vatandaşların ve özellikle çocuk ve ihtiyarların sıcaklıklarda fazla etkilenmemesi için uyarılar yapıyor. Ayrıca, bölge valileri tarafından son alınan kararlarla ‘canlı hayvan taşıma yasağı’ artık uygulamaya konuyor.

Fransa’nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar geldi

Aşırı sıcaklık ve yağmur yağmaması sebebi ile Fransa'nın 80 bölgesinde kuraklık ile ilgili yasaklar uygulamaya kondu. Araç yıkamak, çim sulamak, özel yüzme havuzlarını doldurmak yasaklandı.

Bazı araçlar trafiğe çıkamıyor

Aşırı sıcaklık ile birlikte baş gösteren hava kirliliğine karşı Paris, Lyon, Nantes, Lille, Annecy gibi şehirlerde ‘temiz motoru’ olmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaklandı. Üretim tarihlerine göre 0-1-2-3-4-5 kategorilerinde olan araçlardan sadece 0-1-2 kategorisinde olan araçlar trafiğe çıkabiliyor.

Fransa Devlet Demir Yolları (SNCF) müşterilerine ‘mecbur değillerse’ tren yolculuklarını iptal etmelerini öneriyor, bu çağrı özellikle ‘kırmızı alarm’ verilen bölgelere yapılan yolculuklar için yapılıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 19:25
  1. Fransa
  2. Paris
  3. Avrupa
  4. Sıcak havalar
  5. sıcaklık rekoru

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